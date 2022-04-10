Москву накроют затяжные дожди

В начале следующей недели Москва окажется в эпицентре непогоды, только с утра понедельника до утра вторника выпадет более трети месячной нормы осадков. Дожди в столичном регионе будут идти вплоть до четверга, зато потом, до конца недели будет относительно солнечно и сухо, рассказал РИА «Новости» сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В самом эпицентре непогоды окажется Москва, где в течение суток — с утра 11 апреля до утра 12 апреля — выпадет как минимум до 15 миллиметров осадков или более 1/3 месячной нормы. С учетом уже выпавшей небесной влаги общее количество осадков за первые 13 дней текущего месяца достигнет 100% от положенного за весь апрель», — рассказал Тишковец.

Он пояснил, что в затяжных дождях будет виноват связанный с черноморским циклоном атмосферный фронт, который, застряв в параллельных потоках, потеряет свою подвижность, и зависнет над столичным регионом, обеспечив аномальность и долговременность ненастья.

Синоптик также отметил, что пасмурная погода и северная тяга ветров не позволит температуре воздуха подняться в Москве выше плюс 5-7, что на 4-5 градусов холоднее нормы. В конце следующей недели дожди хоть и прекратятся, но температурный режим останется умеренным, уточнил Тишковец.

Ранее «Эксперт» писал, что апрель в Москве ожидается прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха будет на 2 градуса ниже нормы, а количество осадков — как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату. Основной холод и ненастье придется на первую половину апреля, предупредил Евгений Тишковец.

