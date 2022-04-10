Патриарх призвал народ и власть сплотиться для отражения врагов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян в непростое для страны время сплотиться вокруг власти, а руководителей государства — быть готовыми всегда служить своему народу. Это, по его словам, создаст в России подлинную солидарность и позволит отражать врагов внешних и внутренних. Об этом патриарх заявил после литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях в Москве, передает ТАСС.

«Да поможет всем нам господь в это непростое для нашего Отечества время всем сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти — преисполниться ответственности за своей народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей. Вот тогда и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних, и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви», — заявил патриарх.

Особое внимание в своей речи предстоятель РПЦ уделил государственным деятелям и лидерам, получающим «формальную или неформальную власть». Он напомнил, что смысл власти заключается в помощи другим людям, и только тогда она будет во спасение, а не в погибель человеку.

Ранее «Эксперт» писал, что патриарх Кирилл призвал российских военнослужащих быть верными своей присяге до конца, осознать историческую важность момента, а весь народ — понять, что наступило особое время, от которого может зависеть его судьба. Патриарх также подчеркнул, что Россия является миролюбивой страной, а ее народ — «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал как никакой другой из европейских народов.

