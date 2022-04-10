Психолог дал советы, как выжить в условиях нестабильности

Текущий год внес в повседневную жизнь многих людей элемент неопределенности. Доцент кафедры психологии Университета Кентукки, специалист по тревожным расстройствам Мэтт Саутворд рассказал, что в трудные времена особенно важно сохранять спокойствие. В интервью для сайта университета он назвал способы адаптации в условиях нестабильности.

«Лучший первый шаг, который мы можем сделать в любой неопределенной ситуации, — собрать все возможные факты. Признайте как риски, так и преимущества каждого факта и спросите себя: чего я больше всего боюсь и какова вероятность того, что это произойдет? Далее нужно понять, что делать, если это все-таки случится. Постановка этих вопросов может прояснить мышление, избавить от лишнего беспокойства и даст понять, что имеется достаточно сил и ресурсов, чтобы противостоять страхам», — рассказал Саутворд.

Специалист также отметил, что если постоянно сталкиваться со страхами, они ослабевают и меньше тревожат человека. Он посоветовал не бояться думать о пугающих событиях и возможных последствиях и это поможет вопринимать их уже не так остро.

Психолог порекомендовал направить энергию на помощь окружающим людям, чтобы перестать концентрироваться только на личных проблемах. Начать можно с малого: придержать перед кем-нибудь дверь, сделать комплимент, а можно и сразу заняться волонтерством и оказывать реальную помощь нуждающимся. Когда имеешь дело с неопределенностью, может показаться удивительным, насколько приятно делать что-то для кого-то каждый день, подчеркнул Саутворд.

Полезно, по его мнению, также обращать внимание на вещи и занятия, повышающие настроение, и чаще вспоминать о позитивном опыте преодоления трудностей в прошлом. Кроме того, важно придерживаться стабильного распорядка дня и соблюдать режим сна.

«У всех нас есть мудрость, даже если неуверенность выбивает из равновесия. Это мудрость, основанная на опыте, морали и этике. У нас может быть предчувствие, что что-то опасно, даже если мы не можем точно определить это. Послушайте этот голос. Когда приходит неуверенность, пригласите ее, но позвольте мудрости командовать», — заключил Саутворд.

Ранее «Эксперт» писал, что разница между апатией и депрессией велика. Депрессия — это клиническое состояние человека, в котором ему сложно жить и ничего не хочется, рассказал психолог Иван Карнаух. Апатия или безразличие ко всему происходящему, по мнению специалиста, менее разрушительна для человеческой психики и часто возникает на фоне хронической усталости. В этом случае медики рекомендуют по возможности отложить все дела и уехать в отпуск.

