Путин и Лукашенко посетят космодром Восточный

В День космонавтики, 12 апреля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят космодром Восточный, проведут там переговоры, а по итогам дадут совместную пресс-конференцию. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее из эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» стало известно, что лидеры РФ и Белоруссии встретятся 12 апреля в Амурской области, осмотрят Восточный и дадут пресс-конференцию.

На это сообщение уже отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он написал: «Ждем!» и прикрепил фотографию мобильной башни обслуживания дальневосточного космодрома.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин направил телеграмму Александру Лукашенко, в которой поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии, подчеркнув, что за последнее время удалось «немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества». Лукашенко в своем поздравлении выразил убеждение, что укрепление созидательного потенциала Союза является самым действенным ответом на современные вызовы и угрозы.

