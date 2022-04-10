Резервный фонд правительства пополнят на 273,4 млрд рублей

Резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Эти средства будут направлены в том числе на мероприятия по обеспечению стабильности экономики в условиях внешних санкций. Соответствующие распоряжения уже подписаны, сообщила пресс-служба кабмина.

«Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей. Основной источник увеличения резервного фонда – 271,6 млрд рублей – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года», — сообщили в правительстве.

В пресс-службе пояснили, что резервный фонд правительства был создан для финансирования расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в бюджете. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В прошлом году, например, за счет резервов были профинансированы единовременные президентские выплаты пенсионерам и семьям с детьми, а также мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Документ, в частности, расширяет варианты использования дополнительных нефтегазовых доходов на наиболее востребованные направления — поддержка осуществления регионами социальных обязательств, бюджетные инвестиции в социальные объекты и другие.

