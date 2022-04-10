Силуанов объяснил, почему Западу так важно произнести слово «дефолт»

Как надежный заемщик Россия сделала все возможное, чтобы выполнить свои долговые обязательства, заявил в интервью «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов. Странам Запада, по его словам, важно объявить в РФ дефолт, чтобы ударить по этому имиджу надежного заемщика, а заодно и нанести ущерб России.

«Российская Федерация как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, как это происходило раньше, то есть в тех валютах, по которым мы и осуществляли заимствования, в первую очередь в долларах. С чем мы столкнулись? Валютные счета Минфина заморожены, золотовалютные резервы ЦБ заморожены. Но тем не менее, даже в этих условиях мы до последнего момента проводили расчеты в долларах перед своими обязательствами», — рассказал Силуанов.

Министр также пояснил, почему Западу так важно, чтобы в отношении России было произнесено слово «дефолт». По его словам, дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, и именно поэтому «Запад будет всеми силами стараться реализовать это, чтобы ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране».

Ранее «Эксперт» писал, что министерство финансов РФ сообщило о перечислении денежных средств в «Национальный расчетный депозитарий» для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Сумма выкупа составила $649,2 млн. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем Россия получит доступ к замороженным валютным счетам, подчеркнули в Минфине.

