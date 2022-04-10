В украинских портах остаются заблокированными 77 судов из 18 стран

Российские военные обнаружили якорную мину, которую выставили украинские ВМС в районе стоянки иностранных судов у причала порта Мариуполь, неподалеку от турецкого судна «Азов Конкорд». Это является очередным подтверждением минной опасности для иностранных судов, заблокированных в портах Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Очередным подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля якорной мины ЯМ-1, выставленной украинскими военно-морскими силами в районе стоянки иностранных судов у причала №17 порта Мариуполь, в 50 метрах от турецкого судна "Азов Конкорд"», — цитирует ТАСС Мизинцева.

Он подчеркнул, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 стран. Существующая угроза обстрела со стороны ВСУ и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое море. По словам генерала, власти Киева по-прежнему уклоняются от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев по решению вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

«Со стороны России принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Вооруженные силы России ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», — сообщил Мизинцев.

По его словам, ежедневно каждые 15 минут на международных каналах №14 и 16 УКВ-радиосвязи силами ВМФ РФ на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования морского гуманитарного коридора. Мизинцев призвал руководство компаний-судовладельцев оказать давление на власти Киева для принятия мер по обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Ранее «Эксперт» писал, что власти Турции ввели запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в проливе Босфор. Две недели назад турецкие рыбаки первыми заметили в районе Босфора мину старого образца. Движение судов через пролив было приостановлено на некоторое время, чтобы ее обезвредить. Позже Минобороны Турции подтвердило, что этим объектом оказалась мина, которую успешно нейтрализовали. Глава Минобороны Хулуси Акара заявил, что обсудил данную тему с представителями РФ и Украины.

