Власти черноморских курортов усомнились в прогнозируемом наплыве туристов

По итогам 2022 года количество туристов, отдохнувших на территории России, вырастет на 4-30% в зависимости от региона и превысит 31 млн человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Наибольший прирост — до 30%, по ее словам, ожидается на юге России, с мая по сентябрь там могут отдохнуть 8 млн человек. При этом в администрациях Сочи и Краснодарского края особого наплыва туристов не ожидают, спрос на курорты Крыма тоже пока «отложенный», в основном из-за закрытия южных аэропортов, передает РБК.

«Сочи с мая по сентябрь 2022 года рассчитывает принять около 4,5 млн гостей. Турпоток по сравнению с пятью месяцами высокого сезона 2021 года может вырасти на 10%. Но на докризисный уровень, который был до начала пандемии, турпоток на курорте в этом году, судя по прогнозам, не вернется. В мае — сентябре 2019 года в Сочи отдохнули почти 5 млн человек», — сообщила замглавы городской администрации Сочи Инна Петухова.

Из ответа министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края следует, что особого роста турпотока в Анапу, Геленджик, Горячий ключ и другие курортные города этим летом не ожидается. Кубань рассчитывает принять столько же туристов, сколько было в летние месяцы 2021 года (около 8,9 млн).

«Спрос на летний отдых на юге России сейчас сдерживает закрытие части аэропортов. Единственный крупный аэропорт, который продолжает работать на юге России, — Сочи. Бронирования на летний отдых в Сочи пока идут на уровне 2021 года, бронирования в Анапу пока на 15% хуже, чем в прошлом году, а Крым идет в два раза хуже», — отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма прогноз по числу туристов на летний сезон РБК не предоставили.

Ранее «Эксперт» писал, что интерес россиян к родному краю резко вырос. Согласно данным компании МТС, полученных на основе анализа больших данных (big data), число российских туристов, посетивших регионы страны в марте 2022 года, выросло на 13% по сравнению с февралем. Самый значительный прирост отдыхающих, как отмечают авторы, пришелся на Мурманскую и Архангельскую области и Республику Карелия.

