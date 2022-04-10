Юрист рассказала, в каких случаях можно получить пенсию по наследству

Родственники умершего пенсионера в ряде случаев имеют право на получение его пенсии по наследству, рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Так, начисленные, но неполученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером на день его смерти. Накопительная же часть пенсии наследуется только, если наследодатель умер до назначения выплат.

«ПФР прекращает выплату страховой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера. Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и неполученные в связи с его смертью, выплачиваются нетрудоспособным членам его семьи, проживавшим совместно с ним на день его смерти. Они должны обратиться в ПФР за получением данных сумм в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи причитающиеся суммы делятся между ними поровну», — рассказала Рыжкова.

Она отметила, что обычно нотариусы устанавливают наличие или отсутствие подлежащих выплате сумм при открытии наследственного дела. Те, кто к нотариусу не обращается, часто пропускают срок для получения выплат.

Что касается накопительной части пенсии, на которую могут рассчитывать те, кто официально работал в 2002—2013 годах, платил добровольные пенсионные взносы либо направил на формирование пенсии маткапитал, то человек при жизни может подать заявление в пенсионный фонд и определить наследников, которым поступят выплаты в случае его смерти. Если такого заявления не будет, средства распределят между родственниками одной очереди в равных долях. При этом, если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата накопительной части пенсии, наследование не состоится, подчеркнула адвокат.

Ранее «Эксперт» писал, что финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил перейти с нынешней пенсионной формулы на стажево-заработковую и установить четкую зависимость размера пенсии от стажа и зарплаты. Кроме того, он считает необходимым дать россиянам право на досрочный выход на пенсию в обмен на уменьшение ее размера. Институт добровольного досрочного выхода на пенсию, по его словам, существует сейчас практически во всех странах, поднявших пенсионный возраст.

