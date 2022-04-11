5 причин сходить на мюзикл "Шахматы"

Мюзикл получил признание зрителей и высокую оценку профессионалов: эксперты главной российской театральной премии "Золотая Маска" выдвинули спектакль в 11 номинациях, включая категорию "Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль". Это наибольшее количество номинаций среди музыкальных спектаклей за сезон 2020-2021. «Эксперт» собрал пять причин, почему стоит сходить на самую популярную постановку столицы:

1. Грандиозная музыка

Музыку "Шахмат" написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, солисты и авторы АВВА. Наверное, нет ни одного человека, который не был бы знаком с творчеством знаменитого коллектива. В мюзикле звучит более 35 композиций, в том числе и популярный во всем мире хит One Night in Bangkok. В спектакле творчество авторов АВВА раскрывается совершенно с неожиданной стороны: все музыкальные вариации написаны в разных стилях, от поп-рока и рэпа до оперных арий, при этом остаются удивительно цельным и нерушимым произведением.

2. Непредсказуемый сюжет

В центре сюжета мюзикла "Шахматы" – головокружительный любовный… квадрат! Постановка до самого финала держит в интриге – кто кого бросит, кто с кем останется, а главное – кто кого любит по-настоящему? Четверо главных героев как углы шахматной доски связаны сторонами и отражаются друг в друге, но при этом являются полными противоположностями. Непредсказуемые повороты в их судьбах проходят на фоне шахматных баталий и противостояния двух сверхдержав.

3. Зрелищность и масштаб декораций

За зрелищность "Шахмат" отвечают масштабные двигающиеся трехэтажные декорации общим весом более 50 тонн! Действие разворачивается на двух уровнях, а на третьем располагается оркестр: дирижер и 15 музыкантов, включая бас-гитариста и клавишника. И только барабанщика и перкуссиониста "спрятали" в отдельном помещении (о том, почему они находятся отдельно от других музыкантов, можно узнать на экскурсии за кулисы мюзикла "Шахматы"). Кстати, техническим супервизором постановки стал Стано Кушик, в послужном списке которого техническое сопровождение Олимпийских игр в Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро, турне Бейонсе, Евровидение, концерты Maroon 5, Muse и многих других перформансов.

4. Стильные костюмы

Постановка мюзикла "Шахматы" насчитывает около 500 различных костюмов, работа над которыми заняла год. Персонажи делятся на советских граждан и американцев: костюмы советской делегации представлены в темной, в основном, черной и серой палитре, а силуэты сделаны более вытянутыми и строгими. Иностранные костюмы выглядят более свободными, объемными, имеющими силуэты оверсайз с широкими плечами. Художник по костюмам Мария Данилова искала вдохновения в коллекциях Ива Сен-Лорана, Вячеслава Зайцева, изучала модели Джорджо Армани начала 80-х годов.

Контраста получилось добиться и в образах двух главных героинь: жены советского шахматиста Светланы и секунданта американского гроссмейстера Флоренс. Одна носит темные платья с длинными юбками, другая — деловые брючные костюмы и блузы с широкими плечами. Они воплощают два типа женской сексуальности: патриархальный и эмансипированный. Костюмы героев мюзикла пропитаны духом 80-х годов, которые сегодня невероятно популярны и находят отклик в коллекциях дизайнеров, поэтому даже самый искушенный любитель моды останется в восторге!

5. Лучшее время, проведенное вместе

Приходите на мюзикл "Шахматы" с семьей, любимыми и друзьями: постановка бродвейского масштаба не только захватывает с первых минут, но и дарит впечатления, которые останутся с вами надолго. После мюзикла есть что обсудить и даже о чем поспорить!

Кстати, мюзикл "Шахматы" доступен в рамках программы "Пушкинская карта", а это значит, что каждый молодой человек от 14 до 22 лет может посетить Театр МДМ абсолютно бесплатно.