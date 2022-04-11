Акции Росбанка резко подорожали на фоне новости о покупке «Интерросом»

Акции Росбанка французской группы Societe Generale выросли в цене стразу на 40% на фоне новостей о соглашении о продаже банка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина, свидетельствуют данные Московской фондовой биржи.

К 10:44 по московскому времени акции выросли на 39,47% по сравнению с закрытием торгового дня 8 апреля. Стоимость составляет 95,4 рубля за бумагу.

Французская компания Societe Generale владеет 99,4% акций Росбанка. Холдинг «Интеррос» объявил сегодня, что согласился выкупить эту долю. Сделку планируется закрыть «через несколько недель» после всех необходимых согласований. Сумма сделки не разглашается.

Президент «Интерроса» Владимир Потанин отметил, что холдинг намерен «приложить все усилия для развития бизнеса Росбанка, рассматривая интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские услуги в качестве приоритета».

