Архангельский ЦБК, его дочерние компании и поставщик лесосырья больше не входят в состав FSC International

АО «Архангельский ЦБК» и его дочерние компании (АО «Архбум», ООО «Архбум Тиссью Групп», ООО «Архбум Упак»), генеральный поставщик лесосырья – Группа компании «Титан», а также ЗАО «Лесозавод 25» больше не входят в состав FSC International. Как говорится в сообщении российской компании, это связано с тем, что 8 апреля 2022 года вступило в силу решение FSC International о приостановке действия всех российских торговых сертификатов на неопределенное время.

В АЦБК расценивают данное решение FSC International как необоснованное, недружественное, политически мотивированное, не имеющее ничего общего с основополагающими принципами FSC. Более того: в компании заявили, что это решение целиком и полностью обесценивает систему сертификации FSC.

В Архангельском ЦБК подчеркнули, что высоко ценят деятельность офиса FSC Россия, специалистов аудиторских компаний, представителей всех палат FSC Россия, Координационного совета FSC Россия за более, чем 15-летнее сотрудничество во благо лесов России. При этом группа предприятий Архангельского ЦБК, холдинг «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» подчеркивают неизменность принципам устойчивого развития, ведения экологически приемлемого, социально выгодного, экономически жизнеспособного лесопользования на лесных участках, арендуемых компаниями в Российской Федерации.

АЦБК продолжит добросовестно выполнять все взятые на себя добровольные обязательства по сохранению лесов высокой природоохранной ценности, в том числе, малонарушенных лесных территорий (МЛТ), критически важных для климата, а также обеспечивать целостность цепочек поставок древесины из лесов, ответственно управляемых компаниями.

Группа предприятий Архангельского ЦБК, холдинг «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» заявляют, что они продолжат работать так, словно сертификаты FSC существуют.

С целью сохранения партнерских связей с покупателями продукции компании предложат им несколько моделей взаимодействия в условиях вступившего в силу деструктивного решения FSC International.

В качестве решения проблемы может выступить продолжение реализации готовой продукции с подтверждением происхождения древесины из ответственно управляемых лесов и других ответственных источников c подтверждением цепочки поставок информацией из Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Также возможно участие в новых системах лесной сертификации или другие, согласованные с покупателями, стандарты взаимодействия.

Группа предприятий Архангельского ЦБК, холдинг «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» ожидают, что государственные органы в самое ближайшее время приступят к разработке Национальной системы лесной сертификации, которая будет признаваться на уровне двухсторонних межправительственных соглашений дружественных Российской Федерации стран, на уровне Евразийского экономического союза, стран БРИКС, других политико-экономических объединений.