Банк России направил в Госдуму «особенный» отчет за 2021 год

Центробанк направил в нижнюю палату парламента отчет о работе в 2021 году. Как отметила в обращении к читателям глава ЦБ Эльвира Набиуллина, этот отчет особенный, потому что показывает, в каком состоянии финансовая система России подошла к рубежу, за которым начинается уже совсем другая экономика. В 390-страничном документе приведены не только годовая финансовая отчетность ЦБ и аудиторские заключения, а также — и в этом его особенность — обзор ключевых мер, принятых в феврале — марте 2022 года для поддержки граждан и бизнеса и стабилизации финансового рынка. Отчет опубликован на сайте ЦБ.

«Этот годовой отчет Банка России особенный. Он показывает, в каком состоянии наша финансовая система подошла к рубежу, за которым начинаются существенные структурные изменения в экономике и на самих финансовых рынках. Введенные в феврале – марте 2022 года западными странами санкции практически отрезали российские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом», — говорится в обращении Набиуллиной.

Глава ЦБ отметила, что по итогам 2021 года постковидное восстановление было практически завершено, экономика уже к середине года вышла на доковидную траекторию, а затем росла выше тренда. При этом рост спроса – и потребительского, и инвестиционного – в течение всего года опережал возможности предложения, довольно быстро начало расти инфляционное давление, и Банк России перешел от мягкой денежно-кредитной политики, стимулирующей восстановление экономики, к политике, направленной на подавление инфляции и возвращение экономики от наметившегося перегрева к устойчивому росту.

«Банк России в 2022 году будет проводить политику по защите российской экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жестких санкций западных стран, применять все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности. Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции», — заключила глава ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что Министерство финансов Российской Федерации в 2022 году не будет выходить с заимствованиями ни на внутренний, ни на внешние рынки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пояснив, что сейчас нет такой необходимости. Если бы Минфин решил разместить ОФЗ на внутреннем рынке, а общий объем этих заимствований был сопоставимы с 2021 годом (2,63 трлн рублей), то результатом стало бы изъятие дефицитной ликвидности из финансовой системы и последовавший за ним рост процентных ставок.