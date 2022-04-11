Десятки образовательных учреждений ДНР получили российскую аккредитацию

Тридцать учебных заведений ДНР получили российскую государственную аккредитацию, сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

«Сегодня я могу сказать, что восемь высших учебных заведений нашей республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию, 11 учреждений среднего профессионального образования, 11 школ успешно прошли российскую государственную аккредитацию», - рассказал чиновник в ходе общения с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Беседа проходила по видеомосту.

Кушаков уточнил, что за это время было выдано выпускникам вузов республики 12,5 тысяч российских дипломов.

«То есть впервые зарубежные университеты, учреждения среднего профессионального образования выдают своим выпускникам российские дипломы», - цитирует руководителя агентство РИА Новости.

Министр также выразил уверенность, что в 2022 году число выданных дипломов удвоится.

