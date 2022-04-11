В Швеции членство в НАТО «не исключают», в Хельсинки настроены на «тщательное обсуждение»

Североатлантический альянс может расширтьться с 30 до 32 стран уже предстоящим летом, сообщает британская Times. Ожидается, что Финляндия обратится в Брюссель с просьбой принять ее в НАТО уже в июне 2022 года на саммите НАТО, который пройдет 29-30 июня в Мадриде, и что за ней последует и Швеция.

В начале апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия получат оперативный ответ.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что сейчас самое время серьезно пересмотреть отношение к НАТО.

«Думаю, мы проведем очень тщательное обсуждение. Однако времени у нас мало, потому что ситуация очень серьезная», - отметила она неделю назад.

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В марте поддержка вступления в НАТО в Финляндии выросла на 19%. Сейчас вступление в Альянс поддерживают 62% финнов.

Швеция тоже сейчас пересматривает политику в области безопасности. Процесс будет завершен к концу мая.

«Я не исключают членства в НАТО»,- заявила две недели назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Стремления Хельсинки и Стокгольма совпадают, но, как подчеркивают финские и шведские чиновники, окончательно вопрос будут решать в каждой стране отдельно. Длина российско-финляндской границы, напомним, составляет 1272 километра. Конечно, она почти на тысячу километров короче российско-украинской границы, но все равно это очень много.

За последние полтора месяца численность натовских войск на восточном фланге выросла почти в 10 раз до 40 тысяч. Со вступлением в Альянс Финляндии и Швеции их численность еще больше увеличится.

Times утверждает, ссылаясь на европейских дипломатов, что Финляндия и Швеция значительно усилят Североатлантический альянс, Особенно, в мощи ВВС и сборе разведданных.

«Швеция и Финляндия – настоящие игроки,- уверен один из европейских дипломатов.- Они усилят Альянс».

Естественно, в Москве не могут не обращать внимания на планы Хельсинки и Стокгольма. Россия не раз предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО. В недавнем интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО заставит Москву принять дополнительные меры.

Отношения Москвы с Хельсинки всегда базировались на прагматизме и реализме. По сравнению с остальными европейскими странами, особенно, в последние годы они были значительно лучше. Так, крупнейшая в Финляндии газета - Helsingin Sanomat называла их «особыми». Однако вступление Финляндии в НАТО наверняка их осложнит.