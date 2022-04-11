Пост гендиректора Chanel в России вместо Винсента Дарбо может занять Ирина Водяхина

Генеральным директором Chanel в России вместо Винсента Дарбо станет Ирина Водяхина.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании. «Бизнес уходит от экспатов — гендиректором и финдиректором компании будут сотрудники из России», — заявил собеседник агентсва. По его словам, Водяхина будет совмещать обязанности директора сети розничных бутиков по направлению «Мода» и функцию генерального директора.

С середины 2020 года должность гендиректора Chanel в России занимал Винсент Дарбо. В России на данный момент открыты 17 бутиков Chanel. Кроме того, у кампании имеются торговые точки в крупных торговых комплексах, в которых работает 371 сотрудник.

В начале марта стало известно, что компания решила приостановить деятельность в РФ из-за «обеспокоенности текущей ситуацией, растущей напряженности и сложности работы».

Ранее «Эксперт» писал о том, что в социальных сетях появились посты, в которых сообщалось об отказе магазинов Chanel за рубежом продавать свою продукцию россиянкам. Сотрудники торговых точек требовали от покупательниц письменное заявление о том, что женщины не проживают в РФ и не планируют ввозись приобретаемые вещи в страну. В Chanel заявили, что санкционный пакет, принятый ЕС, Великобританией, США и Швейцарией в отношении РФ, не позволяет совершать операции с определенными физическими и юридическими лицами и продавать им предметы роскоши. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прокомментировала ситуацию в своем telegram-канале, указав на связь основательницы бренда с нацистами.