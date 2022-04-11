Группа «ЭФКО» провела успешные испытания прототипа грузового дрона Hi-Fly

Инновационный центр «Бирюч», входящий в группу компаний «ЭФКО», провел успешные летные испытания прототипа грузового дрона Hi-Fly.

Предполагается, что разработка будет применяться при чрезвычайных ситуациях, для доставки грузов и эвакуации пострадавших. «Прототип способен уже сегодня совершать полеты дальностью до 20 км, развивает скорость до 100 км/ч и может перевозить грузы до 170 кг», — сообщает пресс-служба «ЭФКО».

В рамках проведенных испытаний дрон в беспилотном режиме доставил в место назначения медицинский груз массой 100 кг, а затем вернулся с условным пострадавшим весом 80 кг.

Новый дрон стал вторым прототипом в линейке Hi-Fly после аэротакси, которое «Бирюч» представил в декабре прошлого года. «За последние несколько месяцев команда Hi-Fly проделала серьезную работу по импортозамещению комплектующих летательного аппарата. В экосистеме проекта сегодня работают 25 отечественных компаний-разработчиков различных узлов и подсистем. В представленной на видео версии БПЛА 70% комплектующих российские. В следующей модификации летательный аппарат уже на 100% будет состоять из отечественных компонентов», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что модель имеет хорошие перспективы не только в контексте помощи спасателям, но и в свете развития логистических проектов по доставке грузов на «последней миле». Соответствующие разработки группа ведет совместно с компанией «Аэроскрипт» и другими российскими партнерами.

«В рамках создания производственный и испытательной инфраструктуры проекта в январе 2022 года было закончено строительство и введен в эксплуатацию центр производства летательных аппаратов, в марте — построен ангар для круглогодичных и всепогодных испытаний площадью 2 тыс. квадратных метров и высотой 12 метров», — сообщает также пресс-служба «ЭФКО».

Проект Hi-Fly входит в техническое направление семейства проектов акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation («Здоровое будущее»). Планируется, что коммерческая эксплуатация дронов для перевозки людей начнется к 2028 году. Серийное производство грузового летательного аппарата «ЭФКО» рассчитывает запустить к 2024-му.

«Мы продолжаем совершенствовать платформу Hi-Fly. Грузовой дрон — очень важный элемент в нашей стратегии. С одной стороны, это самый близкий рынок, с другой — там существенно быстрее можно начать коммерческую эксплуатацию», — приводятся слова генерального директора центра «Бирюч» Юрия Козаренко. Он отметил, что компания открыта для сотрудничества с российскими командами. «Работы еще очень много. И точно ее на всех хватит», — подчеркнул гендиректор инновационного центра.

Группа «ЭФКО» занимается производством ингредиентов для кондитерской, хлебопекарной и прочих отраслей пищевой промышленности. Холдинг является ведущим производителем майонеза, растительного масла и кетчупа, а также молочной и кисломолочной продукции. Кроме того, компания выпускает компоненты кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Производственные активы группы расположены в Московской, Белгородской и Свердловской областях, а также Краснодарском крае и Казахстане.

Ранее «Эксперт» писал о том, что правительство РФ запустило эксперимент по эксплуатации грузовых дронов, однако практическое использование БПЛА оказалось под угрозой из-за эмбарго на поставку комплектующих для них.