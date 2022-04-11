«Интеррос» сообщает о покупке Росбанка у французской Societe Generale

«Интеррос» Владимира Потанина приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, говорится в сообщении пресс-службы компании, размещенном на ее сайте.

Отмечается, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Сделку планируется закрыть в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

В то же время Росбанк останется опривилегированным партнером Societe Generale в России, говорится в сообщении компании.

По словам президента «Интерроса» Владимира Потанина, главным направлением для компании остаётся «интеграция цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские услуги».

В Societe Generale подтвердили, что компания намерена прекратить свою банковскую и страховую деятельность в России.

На долю Росбанка приходится 2,8% чистого банковского дохода и 2,7% чистого дохода Группы Societe Generale. Росбанк включен в список системно значимых кредитных организаций России.

«Интеррос» является одной из крупнейших российских инвестиционных компаний. Она была основана в 1990 году. Сейчас в инвестиционный портфель «Интерроса» входят активы в области металлургии и горнодобывающей промышленности («Норильский никель»), девелопмента и туризма («Роза Хутор»), фармацевтики («Петровакс Фарм»).