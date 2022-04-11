Кабмин изучит вопрос отсрочки по лизинговым платежам за транспорт, задержанный за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом транспортную технику.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 апреля.

«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», — указывается в документе.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой российскими транспортными компаниями на обязательные расходы в других странах.

Помимо этого, к 25 апреля должен быть подготовлен доклад об упрощенном порядке страховых выплат по договорам на задержанные за рубежом транспортные средства без подтверждения страхового случая государственными органами и иностранными компаниями.