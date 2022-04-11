Калининградский завод «Балтийская звезда» увеличил производство велосипедов в два раза

Расположенный в Калининграде завод «Балтийская звезда» наладил собственное производство рам и вилок для велосипедов, удвоив объемы выпуска готовой продукции и отказавшись от импорта ключевых комплектующих. Инвестиции в расширение предприятия составили 150 млн рублей, из них 75 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

Как отмечает пресс-служба ФРП, благодаря этому решению уровень локализации конечной продукции вырос с 30% до 50%.

«С помощью нового оборудования совокупное производство велосипедов на предприятии выросло со 100 тысяч до 200 тысяч в год. Также компания расширила линейку детских и подростковых велосипедов под брендом Novatrack в среднем ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей. К 2025 году в планах предприятия довести общую мощность производства до 230 тысяч штук», — указывается в пресс-релизе ФРП.

Согласно оценкам компании, в прошлом году более половины рынка велосипедов — 55% — в России занимали иностранные производители; расширение производства в Калининграде позволит снизить зависимость от импорта на 5-10%. Стоимость велосипедов «Балтийской звезды» на 10%-20% ниже зарубежных аналогов.

Как отметил директор ООО «Балтийская звезда» Александр Зорко, в России стабильно растет интерес к спортинвентарю, а для поездок по городу в теплое время года граждане часто выбирают велосипед. «Калининградский велозавод оперативно реагирует на эти запросы, предлагая потребителю больше качественных и доступных по цене велосипедов», — заявил директор предприятия. Он добавил, что займ ФРП помог предприятию расширить мощности и отказаться от импортных поставок части комплектующих.

Отмечается, что «Балтийская звезда» стала третьим велозаводом в РФ, производящим велосипеды на основе собственных рам. Другие два завода находятся в Подмосковье и в Пермском крае.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) работают над созданием энергоэффективного регулятора постоянного напряжения с переключаемыми конденсаторами для легкого наземного электротранспорта. Электровелосипед с регулятором на основе переключаемых конденсаторов будет легче, у него предусмотрен больший запас хода и высокие потребительские свойства. Проект направлен на импортозамещение, все материалы и комплектующие — российского производства. Сейчас разработчики проводят имитационное моделирование, сравнительный анализ энергетических характеристик, показателей массы и габаритов, есть уже макетные образцы регулятора. Опытный образец электровелосипеда для демонстрации должен быть готов к концу 2023 года.