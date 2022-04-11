Рыночная система: через тернии к звездам

Все экономические споры закончились примерно 100 лет назад. Австрийский экономист Л. Мизес доказывал, что нахождение в цепочке отношений производитель-потребитель государства как планового менеджера ведет к деградации передачи сигналов от одного к другому и потенциально ведет к неэффективности полностью плановой системы. Просто плановые расчеты в отношении распределения, да и производства товаров и услуг будут изначально содержать некорректные предпосылки и, в конце концов, это приведет к саморазрушению системы. Да и никакое, построенное из людей со своими мнениями, уровнем компетенций и тем более идеологическими установками министерство не способно справиться с реально необходимым объемом расчетов.

И не то, чтобы он был засланным иноагентом, который был призван не дать случиться еще только нарождающейся советской империи. Он считал так от души, потому что глубоко понимал функционирование рынков и в целом систему отношений производственной системы с потреблением, как базовую основу любой экономики.

Увы, его прогнозы оправдались. В позднем Советском Союзе стали понимать что-то такое, однако под давлением политического кризиса переход на рыночные рельсы не состоялся.

Два раза через тернии к звездам мы смогли построить свою рыночную систему, которая стала неплохо функционировать. Первый раз к 2008 году, но тут подвели мировые рынки. Второй раз, как это не удивительно в еще ковидный 2021 год — дали свободу предпринимательства и вот те на, экономический рост.

Теперь мы снова в кризисе, внешнеполитическом, нестандартном. И у горячих голов будет соблазн закинуть все на плановые рельсы. Как это происходит? Когда государство не может, не хочет понимать и закрывать провалы рынка (а на кризисе это нужно и американцы занимаются этим с 2008 года), оно просто либо оставляет их совсем без внимания и они деградируют, либо организует на них систему жесткого распределения с нормативами, с регулированием цен, с созданием государственных структур. И если в первом случае рынки еще могут возродиться, то во втором уже вряд ли.

Государственный пресс убивает любую частную инициативу и когда эти обрюзглые государственные структуры самоликвидируются, то на новом месте не возникнет уже ничего, так как предприниматели ушли, а государство не может.

Все это мы уже проходили.

Да, сейчас нужно вмешательство государства, как например экспортные пошлины, как льготные кредиты, но вмешательство не регулирующие, а стимулирующее, поддерживающее, раскрывающее свободу предпринимательства. Дайте им возможность, они сами потянут экономику.

И планирование в государстве нужно. Но планирование не директивное, когда командир говорит кому и что делать на основе своего видения. А планирование индикативное, которое видит где и что было бы перспективным, какие ключевые приоритеты и там создает условия для того, чтобы сами люди, на основе своей инициативы построили цветущие хозяйственные островки.

Еще один enfante terrible — государственный капитализм. Это когда государство пытается быть предпринимателем. Только вот смысла ему зарабатывать нет, потому что деньги перекладываются из бюджета в бюджет. Единственный стимул работать — это заработок конкретных частей этой машины, от специалистов до начальников. На здесь честно не заработаешь, как в бизнесе, поэтому вся экономика превращается в экономику теневого распределения бюджетов. Неэффективность будет покрыта новыми бюджетными поступлениями, ничего, а то, что результата не будет, никого не волнует. Главное, вовремя выйти из игры.

Так что другого выхода кроме свободы предпринимательства у нас нет, зажали со всех сторон историческим опытом. Главное, чтобы хватило выдержки довести все начатое до конца и терпеливо быть государством стимулирующим и подставляющим плечо. Поверьте и государству от этого будет лучше.