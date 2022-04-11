Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97% голосов

Согласно последним данным Министерства внутренних Дел Франции, после подсчета 97% протоколов действующий глава республики Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на президентских выборах, набрав 27,6% голосов.

На втором месте — глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,41%), на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Тем временем в столичном регионе Франции первое место занял именно Меланшон (30,24% голосов), который выбыл из президентской гонки, практически вровеь с ним идет Макрон (30,19%), замыкает тройку лидеров Ле Пен (12,97%). На четвертом месте в этом регионе находится крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,46 %). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, у нее 6,19% голосов.

В самом Париже Макрон получил 35,33%, Меланшон — 30,09%, а Земмур — 8,16%. Марин Ле Пен заняла лишь шестое место, набрав 5,54% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.