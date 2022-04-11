Малый и средний бизнес в Москве за первый квартал арендовал у города 83 помещения - вице-мэр Ефимов

За первый квартал 2022 года предприниматели арендовали в Москве на спецторгах 83 нежилых помещения общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. 56 из них расположены в надземной части зданий, 27 — в подвалах. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам специальных торгов для малого и среднего бизнеса и самозанятых за три месяца 2022 года предприниматели заключили с городом 83 договора аренды нежилой недвижимости общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Всего за время действия программы с 2017 года предприниматели этой категории арендовали у города на льготных условиях 1718 объектов общей площадью 91 тысяча квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Специальные торги по аренде недвижимости проводятся для самозанятых и компаний, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Начальная ставка для подвальных помещений составляет одну тысячу рублей за один квадратный метр в год, а для надземной части зданий — пять тысяч рублей за квадратный метр.

«Больше всего недвижимости в январе – марте 2022 года по специальной ставке арендовали на северо-западе Москвы – 17 помещений, на юге – 15 и на западе – 14. Объекты имеют свободное назначение. Это позволяет потенциальным арендаторам использовать их по своему усмотрению, но с учетом требований законодательства, градостроительных и технических регламентов. Благодаря специализированным торгам инвесторы могут рассчитывать не только на прозрачность всех сделок, но и стабильность из-за возможности арендовать городскую недвижимость в течение 10 лет», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ознакомиться с лотовой документацией, подробными характеристиками и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Подробная информация об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества размещена также на сайте «Единой электронной торговой площадки».