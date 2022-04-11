Минфин отказался от займов

Министерство финансов в первом квартале пропустило несколько аукционных дней из-за высокой волатильности рынка, а после начала специальной операции на Украине не размещало облигации федерального займа ни разу.

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Бюджетное правило не будет работать

«Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической», — приводят «Известия» слова Антона Силуанова.

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«Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних», — пояснил министр.

Ранее вместо графика аукционов на второй квартал Министерство финансов опубликовало сообщение о том, что он будет раскрыт после принятия решения о возобновлении размещения ОФЗ.

Заявление главы Минфина о том, что государство пока не планирует выходить на рынок долга в 2022 году для новых заимствований, очень правильное, заявил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Учитывая фактическую закрытость внешних рынков для России и неурегулированную ситуацию с принуждением к суверенному дефолту по еврооблигациям, противоположные действия Минфина имели бы целый ряд негативных эффектов как макроэкономического, так и финансового характера.

По линии макроэкономики логика в том, что российскую финансовую систему нужно продолжать стабилизировать, считает эксперт. Значит, ее нужно насыщать ликвидностью, за счет чего постепенно снижать процентные ставки к уровням начала 2022 года и, таким образом, оживлять экономическую активность, повышая мотивацию к частным инвестициям, а не к хранению средств в инструментах с фиксированной доходностью.

Таким образом, если бы Минфин решил разместить ОФЗ на внутреннем рынке, а общий объем этих заимствований был сопоставимы с 2021 годом (2,63 трлн рублей), то результатом стало бы изъятие дефицитной ликвидности из финансовой системы и последовавший за ним рост процентных ставок. В результате, как указал Марк Гойхман, мы бы получили более глубокий спад экономики и затягивание процесса перехода от падения к восстановительному росту.

По линии финансов логика отказа от новых заимствований тоже достаточно простая, потому что пока на российском долговом рынке есть инверсия доходностей, краткосрочные ставки превышают долгосрочные, полагает аналитик. Например, двухлетние ОФЗ — 11,25%, 10-летние ОФЗ — 10,82%. Соответственно, новые заимствования будут вести к ухудшению структуры долга. Россия в 90-х уже проходила через подобные истории, когда для выплат по длинным долгам делались краткосрочные займы под более высокий процент. Итог мы помним.

Текущая бюджетная логика правительства тоже понятна, добавил Марк Гойхман. Видимо теперь бюджетное правило не будет работать до момента, пока российская экономика не вернется к росту, а это все-таки огромный поток средств. Не стоит забывать, что при бюджетном правиле экономика страны жила с учетом цен на нефть не выше 43-45 долларов за баррель, а теперь данное сырье стоит более 100 долларов, так что без бюджетного правила экстренной необходимости в новых заимствованиях действительно нет.

Деньги в финансовом секторе есть

Государственная управленческая система оптимизирует свою регуляторную деятельность в условиях совокупности крайне неблагоприятных внешних факторов, подтвердил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. В этом смысле решение финансового блока логично вытекает из общего направления на рационализацию финансовой политики в рамках антикризисных мер, предпринимаемых правительством.

После приостановки действия бюджетного правила, согласно которому избыточная нефтегазовая рента накапливалась в ФНБ, Минфин получил в свои руки денежный ресурс оперативного покрытия текущих расходов, которого пока хватает.

В то же время, несмотря на отсутствие на нашем внутреннем финансовом рынке нерезидентов, возможность привлечения денег в бюджет за счет внутренних заимствований остается высокой. Спрос мог бы быть обеспечен банковским сектором, который перешел с начала апреля в состояние устойчивого структурного профицита ликвидности, полагает Анатолий Гожий. Объем средств, размещенных кредитными учреждениями на депозитах в Банке России, превысил 3,6 трлн рублей. Иными словами, деньги в финансовом секторе есть и их с избытком. Это резерв, который со временем может быть использован. Мобилизация сконцентрированных в кредитных учреждениях свободных денежных средств через федеральный бюджет может стать основным способом инвестирования денег в реальную экономику.

Если ЦБ РФ так и не удастся наладить механизм активного кредитования банками хозяйственной системы страны, главным источником финансирования экономики останутся государственные программы развития. В любом случае, как заключил эксперт, проведения гибкой, стимулирующей экономику финансовой политики следует ожидать от Минфина.