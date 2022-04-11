Минфин сообщил об увеличении ФНБ в марте 2022 года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте текущего года увеличился на 117,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Министерства финансов РФ. Ведомство уточняет, что по состоянию на 1 апреля денежный объем ФНБ составил более 13 триллионов рублей или 154,82 млрд долларов.

«По состоянию на 1 апреля 2022 года объем ФНБ составил 13 052 295,2 млн рублей, или 9,8% от прогнозируемого на 2022 год ВВП, что эквивалентно 155 227,2 млн долларов США», - говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда, находящихся на банковских счетах в ЦБ, составил 9,694 трлн рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

По состоянию на 1 апреля на отдельных счетах для учета средств ФНБ в Банке России размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,777 миллиарда китайских юаней, 99,033 миллиарда рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. Еще 530 миллиардов рублей размещено на депозитах в ВЭБе. 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна ранее объявила дефолт.

294,846 млрд рублей и 2,292 млрд долларов были размещены в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов. Еще 278,992 млрд рублей были размещены в привилегированных акциях кредитных организаций, 138,434 млрд рублей было размещено на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке с целью финансирования хозрасчетных инфраструктурных проектов.

