Минобороны РФ сообщило о проведении украинскими боевиками карательных рейдов в Славянске

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, сообщил, что украинские силовики проводят карательные рейды в Славянске Донецкой Народной Республики с целью проверить местных жителей на «признаки пророссийских взглядов».

По словам Мизинцева, боевики территориальной обороны подвергают людей пыткам, угрожая передачей в Службу безопасности Украины (СБУ). Поводом для задержания становятся обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и переписки в мессенджерах с осуждением действующего режима и подписки в соцсетях на российские каналы. «Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов», — сказал начальник Национального центра управления обороной. Он добавил, что боевики требуют от $500 до $1 000 выкупа. Десятки задержанных граждан не вернулись домой, в данный момент об их судьбе ничего неизвестно.

Как сообщается на сайте Минобороны, для обвинения Вооруженных Сил РФ в якобы жестоком отношении к населению Украины киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области готовятся новые постановочные провокации. «В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом, с целью сокрытия провокации и исключения ее разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено», — поясняется в сообщении российского военного ведомства.

Также сообщается, что в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии. «По замыслу "британских режиссеров" подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними. Очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью является дальнейшее нагнетание русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса», — говорится в пресс-релизе. Подчеркивается, что российские войска вышли из этого населенного пункта еще 20 марта.

В министерстве обращают внимание на то, что российские военные, в отличие от украинской армии и формирований националистов, относятся к местным жителям исключительно гуманно, оказывая им всю возможную помощь. «Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 117 человек, из них — 2 560 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 740 219 человек, из которых 140 623 — ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 96 416 ед. личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3 082», — указывается в сообщении. По данным Минобороны, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от националистов удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за минувшие сутки — 696.