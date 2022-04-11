Московским промышленникам доступна беспрецедентная господдержка — столичные власти

Совокупный объем принятых федеральных и городских мер поддержек промышленности сегодня беспрецедентный, теперь необходимо правильно ими пользоваться. Московские предприятия используют санкции в свою пользу и активно развиваются, занимая те ниши, где ранее работали иностранные поставщики. Такое мнение высказал 11 апреля журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание промышленности: каждую неделю мы посещаем предприятия, встречаемся с промышленниками и реагируем на сигналы, которые от них идут. Все решения о мерах поддержки принимаются очень быстро, как на уровне федерального правительства, так на уровне правительства субъектов. Такой динамики не было никогда и это серьезный шаг на встречу промышленности. В целом, совокупный объем мер, которые предоставляются промышленникам, беспрецедентный», — рассказал Владислав Овчинский.

Власти дают «серьезный сигнал промышленности, возможность строить производственный комплекс на территории города», полагает он. «Мы видим, что многие инвесторы, которые раньше даже промышленностью не занимались, приходят в отрасль. Это говорит о том, что промышленность у нас займет те ниши, которые раньше занимались иностранными поставщиками», — добавил Овчинский.

На данный момент компаниям столицы доступны 20 мер государственной поддержки. Так, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства отвечает за льготные займы (до 300 млн рублей). Кроме того, в марте 2022 года власти добавили 20 млрд рублей в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (его капитализация ранее составляла 4,3 млрд). Из них 10 млрд предоставляются производственникам на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств и на реализацию инвестиционных проектов. И еще 10 млрд выделены на поддержку инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в столице.

Еще одна мера поддержки — возможность арендовать землю в Москве за один рубль в год. Льготная ставка будет распространяться на весь срок действия договоров аренды. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств.

Земля будет выделяться за один рубль в год для масштабных инвестиционных проектов (МаИП), при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении земельных участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов.