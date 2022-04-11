Московские компании со статусом промкомплекса экономят до 2 млрд рублей в год - вице-мэр Ефимов

Промышленные предприятия Москвы, имеющие статус промкомплекса, ежегодно экономят до двух миллиардов рублей. Специальный статус предусматривает налоговые льготы, в том числе позволяет платить сниженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2016 года город выдает предприятиям статус промышленного комплекса сроком на 10 лет. Получить его могут обрабатывающие производства и организации, работающие в сфере научных исследований и разработок. Сегодня специальный статус имеют 64 промышленных предприятия столицы. Это позволяет им экономить до 1,9 миллиарда рублей ежегодно. Благодаря статусу промкомплекса налоговые льготы получают 24 производителя пищевой отрасли. Только за 2021 год это помогло им сэкономить более 435 миллионов рублей», – рассказал Ефимов.

На прошлой неделе по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина статус промышленного комплекса получил производитель готовых блюд и десертов «Твердь». Компания работает на территории города с 2014 года.

Помимо возможности снизить налоговую нагрузку за счет специальных статусов, столичные промышленники могут воспользоваться другими мерами поддержки от города: получать субсидии и льготные займы, заключать с Москвой офсетные контракты.

«С 2012 года 19 предприятий пищевой промышленности получили субсидии на покупку оборудования или техприсоединение на общую сумму порядка 1,2 миллиарда рублей. Льготные займы в размере 600 миллионов рублей выдали трем компаниям. Также одной из мер антикризисной поддержки стала возможность компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Мерой могут воспользоваться все предприятия обрабатывающей промышленности. Уже определены первые получатели этой помощи», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Ранее столица выделила Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 миллиардов рублей на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов и покупку оборудования.

В конце марта такую же сумму направили на компенсацию процентных ставок по кредитам инвесторов, которые строят в городе объекты нежилого назначения.

Антикризисные инструменты поддержки действуют в рамках Плана мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы города. Его в конце марта утвердил мэр Москвы. Также производителям доступны свыше 20 мер системной поддержки промышленного сектора.