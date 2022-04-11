Москва стала главным экспортером несырьевых товаров в РФ в 2021 году

Доля экспорта Москвы по итогам 2021 года составила 17,5% от общероссийского уровня. Всего за прошлый год город экспортировал товары на 33,48 млрд долларов — на 25% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил 11 апреля журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Москва — главный российский экспортер несырьевых неэнергетических товаров. Так, по итогам 2021 года доля экспорта столицы составила 17,5% от общероссийского. За год столица экспортировала товары в 186 стран мира на сумму 33,48 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году», — сказал он.

По его словам, по сравнению с 2019 годом уровень прошлогоднего экспорта вырос на 31%. Основным импортером московских товаров несырьевого неэнергетического сектора в 2021 году стал Казахстан: страна закупила продукцию у столицы на 3,4 млрд долларов.

«В список основных импортеров также вошли такие страны, как Белоруссия (экспорт в страну составил 3,22 млрд долларов), Китай (1,69 млрд долларов), Алжир (1,41 млрд долларов), Индия (955,63 млн долларов) и Узбекистан (625,68 млн долларов», — подчеркнул глава департамента.

В частности, столичным производителям за прошлый год удалось нарастить экспортные поставки механического оборудования и техники на 39,7%, электрических устройств и аппаратуры связи — на 30,4%, оптики, приборов и медицинской техники — на 14%, а также косметической продукции — на 28,9%.

По итогам января 2022 года экспорт Москвы составил порядка 2 млрд долларов, столичные компании поставили продукцию в 136 стран, резюмировал Овчинский.