На Камчатке построят новые отели

На Камчатке в текущем году будут построены две новые модульные гостиницы, сообщает агентство РИА Новости. Строительство запланировано в рамках федеральной антикризисной программы, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что новые гостиницы рассчитаны на 70 мест.

«В этом году в регионе будут построены отели общей вместимостью около 70 посадочных мест. Один из них будет расположен в Термальном поселке на базе "Снежной долины" другой — в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в этом направлении уже ведется», — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Владимира Солодова.

В федеральном правительстве уточнили, что Камчатка на развитие гостиничного бизнеса получит более 100 млн рублей.