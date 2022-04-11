ПМЭФ-22: Россия – Сербия продолжают диалог

«Между Россией и Сербией традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В текущей международной обстановке Сербия не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым свою дружественную позицию. Россия и Сербия – братские народы. У нас общая история, нас объединяет родственная культура и менталитет, и, конечно, православные традиции. Нашим долгом является сохранение исторической памяти», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На встрече также обсудили активно развивающееся двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, в том числе планы сербской стороны принять участие в мероприятиях предстоящего ПМЭФ-2022.

«Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России – Санкт-Петербург, в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ-2022. Мы заинтересованы не только в укреплении торгово-экономических отношений, но хотим развивать и культурное взаимодействие, в том числе открыть Сербский культурный центр в Москве, а также почетные консульства Сербии в Российской Федерации», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации Момчило Бабич. Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.

Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.

Кроме того, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.

Напомним: юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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