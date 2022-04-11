ПМЭФ-22: Россия – Сербия продолжают диалог

«Между Россией и Сербией традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В текущей международной обстановке Сербия не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым свою дружественную позицию. Россия и Сербия – братские народы. У нас общая история, нас объединяет родственная культура и менталитет, и, конечно, православные традиции. Нашим долгом является сохранение исторической памяти», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
На встрече также обсудили активно развивающееся двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, в том числе планы сербской стороны принять участие в мероприятиях предстоящего ПМЭФ-2022.
«Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России – Санкт-Петербург, в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ-2022. Мы заинтересованы не только в укреплении торгово-экономических отношений, но хотим развивать и культурное взаимодействие, в том числе открыть Сербский культурный центр в Москве, а также почетные консульства Сербии в Российской Федерации», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации Момчило Бабич. Для развития межкультурной коммуникации планируется расширить сотрудничество между регионами обеих стран, в том числе увеличить число городов-побратимов.
Также участники встречи обсудили развитие информационного партнерства, в частности, подписание соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.
Кроме того, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.
Напомним: юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
Представители СМИ могут зарегистрироваться по ссылке до 13 мая 2022 года.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.
Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.