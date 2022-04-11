Как послабления ЦБ повлияют на курс рубля и причем здесь золото

Российский рубль в последние недели стремительно укреплялся и не только отыграл все потери с 24 февраля, но и в моменте опускался ниже 72 рублей за доллар.

Каковы перспективы, и как можно объяснить действия Центрального банка.

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Прежде всего необходимо отметить, что фактически с 24 февраля курс российской валюты перестал быть подвержен чисто рыночным факторам ввиду частичного закрытия счета движения капитала. Если раньше на валютный рынок РФ заходил внешний спекулятивный капитал, который затем выходил, то сейчас были созданы условия, когда этот факт был нивелирован.

Более того, 12%-я комиссия на покупку валюты также резко снизила давление покупателей. Поэтому нет ничего удивительного, что курс рубля укрепился, кроме того, его можно при желании было сделать любым. Даже фундаментально это было бы оправдано, поскольку импорт резко сократился, а валютная выручка продолжила поступать, и сальдо счета текущих операций указывало на укрепление рубля.

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Но речь не об этом. Рынок - даже в таком ограниченном виде - всегда несет в себе очень много интересной информации.

Как только курс вернулся на исходную позицию, Центральный банк принял решение снизить ставку на 3% до 17%. А уже вечером в пятницу регулятор внезапно объявил об отмене комиссии за покупку валюты - решение вступает в силу с понедельника.

То есть, можно считать, что цель, которую перед собой ставил Банк России, достигнута. Главный вопрос - какую перед собой он ставил цель?

И стоит отметить, что в данной ситуации, как это всегда бывает, больше всех пострадали паникеры, которые покупали валюту по курсу 100 и выше. От максимумов доллар и евро подешевели почти на 40%, то есть курсовые потери тех, кто покупал действительно огромны и, возможно, они даже вынуждены были продавать свою валюту - опять же на эмоциях.

Иными словами, паникеров сначала загнали в валюту, потом у них же ее отобрали - классический расклад для финансового рынка.

И вот теперь, когда на рынки приду покупатели, не обремененные комиссией в 12%, рубль имеет шансы несколько ослабнуть - настолько, насколько этого допустит ЦБ.

К тому же, буквально неделю назад Банк России разрешил выводить валюту за рубеж, пусть даже к крайне ограниченном объеме.

Привязка к золоту?

Но есть еще один очень интересный момент, который многие упустили из виду.

С 25 марта ЦБ объявил о покупке золота у банков по фиксированной цене в 5000 рублей за грамм. В то время рубль торговался на уровне около 100 рублей за доллар США, но с тех пор укрепился и теперь торгуется даже ниже 80 за доллар.

Здесь можно было усмотреть попытку привязать курс рубля к золоту. Золото торговалось на международных рынках по цене около 62 долларов США за грамм, что эквивалентно (5000/62) = около 80,5, и трейдеры, и арбитражники сделали вывод из решения ЦБ, что привело к росту обменного курса рубля к доллару США.

Сложно сказать, насколько справедлива такая теория, но она точно имеет право на существование. К тому же, как известно, российские власти хотят продавать газ за рубли, а затем распространить эту практику и на другие товары: нефть, олово, никель, пшеницу и так далее.

Но и здесь Банк России пока решил свернуть с пути, и отменил правило покупки золота у банков по фиксированной цене - теперь она договорная.

Возможно, это был тестовый заход…

