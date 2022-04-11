Предприятия Москвы оперативно меняют направления экспорта — власти

Московские предприятия оперативно переориентируют потоки экспорта на внутренний рынок и на внешние рынки дружественных стран. При этом товары столичного производства выигрывают в цене и качестве по сравнению с иностранными, такое мнение высказал 11 апреля журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В текущих условиях столичные компании оперативно меняют направление поставок на внутренний и внешние рынки дружественных стран. Можно привести множество примеров высокотехнологичной продукции, которую покупают за рубежом, так как столичные товары выигрывают у иностранных аналогов по соотношению цены и качества», — сказал Владислав Овчинский.

Глава департамента заметил, что для некоторых экспортеров санкционные вызовы стали импульсом для развития. «Во Вьетнаме и ОАЭ востребована столичная кабельная продукция, в Индии, Чили и Перу — промышленное оборудование для фильтрации. Столичная мясная продукция очень востребована в Казахстане и Азербайджане, а кондитерские изделия закупает Белоруссия, Мексика, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия», — рассказал Овчинский.

При этом город оказывает поддержку компаниям, осваивающим новые рынки сбыта, подчеркнул глава департамента. Так, московским производителям предлагают представить свою высокотехнологичную продукцию на коллективном стенде Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», она пройдет с 25 по 27 апреля 2022 года в Узбекистане. В этом году специалисты «Моспром» подготовили виртуальные технологические туры для каждой компании. С помощью VR-очков в рамках выставки можно посетить столичные предприятия в онлайн режиме, познакомиться с процессами производства и детально рассмотреть продукцию и ее технологические особенности, резюмировал Овчинский.