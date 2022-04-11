Промышленники Москвы активно внедряют в производство инновационные технологии — власти

Московские промышленники всех отраслей активно внедряют иновационные технологии в свое производство. Более трети предприятий, появившихся в столице за последние 5 лет, — высокотехнологичные. Об этом сообщил 11 апреля журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московская промышленность продолжает набирать обороты не только в объемах производства, но и в модернизации. В целом, все отрасли столичной промышленности сегодня внедряют инновационные разработки: от кондитеров до производителей космических ракет, — рассказал Владислав Овчинский. — Только за последние 5 лет на территории Москвы зарегистрировались и начали свою деятельность порядка 500 новых промышленных предприятий, более 30% этих предприятий относится к высокотехнологичным отраслям».

Глава департамента напомнил, что в прошлом году в городе реализовали масштабный проект о технологиях индустрии 4.0. В результате вышла книга с инновационными разработками, которые используют или разработаны на столичных предприятиях. Так, в городе уже давно выпускают роботов, медицинские повязки, которые наносятся спреем, печатают детали самолетов на 3д принтерах и многое другое.

Правительство Москвы оказывает активную поддержку предприятиям, вставшим на путь цифровизации, подчеркнул Владислав Овчинский. Сегодня на столичных заводах работают технологии на базе искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей, используются решения в сфере робототехники и продукты для управления жизненным циклом изделия, подчеркнул он.

Также на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”» локализовано порядка 200 высокотехнологичных компаний, в том числе свыше 90 — в статусе резидента.