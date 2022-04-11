Промышленное производство в Москве в 2021 году выросло на 36,6% — власти

Рост объема промышленного производства в Москве в 2021 году составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности — 40,1%, сообщил 11 апреля журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По итогам 2021-го общий рост объема промышленного производства в Москве составил 36,6%, а обрабатывающей промышленности — 40,1%. У нас хорошие цифры и за январь-февраль этого года: плюс 25,6% по сравнению с двумя первыми месяцами 2021 года. При этом рост в обрабтывающих отраслях городской промышленности с начала года составил 33,5%. В основном это произошло в основном за счет увеличения выпуска электрического оборудования +86,2%, текстильных изделий +34,8%, одежды +33.9, машиностроительной продукции + 95,2%, бумаги и бумажных изделий +20,8% и других отраслей», — сказал Владислав Овчинский.

Такую динамику московская промышленность показала при «высокой базе» прошлого года, подчеркнул глава департамента. Она «не упала в ковид» и по итогам пандемийного 2020 года приросла на 14,7%, при этом в общем по России наблюдался спад. У московских промышленников есть опыт успешной адаптации к турбулентным временам, когда нужно было оперативно перестраивать работу и искать новых поставщиков, резюмировал Владислав Овчинский.