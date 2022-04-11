Рогозин сообщил о переговорах с S7 о передаче космодрома «Морской старт» «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о переговорах с компанией S7 о передаче госкорпорации плавучего космодрома «Морской старт».

«"Морской старт" до сих пор находится в руках частной компании S7. Мы готовы его забрать в казну с передачей "Роскосмосу". Ведем соответствующие переговоры», — заявил Рогозин в интервью «Российской газете». Он указал на то, что в санкционных условиях комплекс уже не может быть использован для коммерческих запусков.

В декабре 2021 года первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что модернизация «Морского старта» и создание для него береговой инфраструктуры потребует 37-47 млрд рублей, пишет «Интерфакс». Он отметил, что суда находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть введены в эксплуатацию. Стоимость ремонтных работ, по словам эксперта, составит около 1,2 млрд рублей при сроках в 6-8 месяцев.

Компания «Морской старт» была создана для реализации одноименного проекта в 1995 году. Суть проекта состояла в том, чтобы доставлять ракету-носитель по морю на экватор, где имеются наилучшие условия для запуска на экваториальную орбиту. Учредителями компании выступали американская корпорация Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш». В 2009 году компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия».

В 2016 году на международном конгрессе по аэронавтике в Гвадалахаре S7 Group подписала контракт с компанией Sea Launch, подконтрольной РКК «Энергия», на покупку всего имущественного комплекса космодрома. Это корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey со всем оборудованием для транспортировки и запуска ракет, погрузочный комплекс в американском порту Лонг-Бич и сам товарный знак Sea Launch.

Весной 2020 года «Морской старт» был перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке. В июле того же года глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты «Союз-5», которая будет готова к 2023 году.

В августе 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что «Морской старт» может быть полностью восстановлен к 2023-2024 годам. «Это и восстановление самого "Морского "старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски», — пояснял Борисов. Восстановление комплекса он оценил в 30-35 млрд руб.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в День космонавтики, 12 апреля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят космодром Восточный, проведут там переговоры, а по итогам дадут совместную пресс-конференцию. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.