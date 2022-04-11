Росавиация указала на нарушение властями ЕС Чикагской конвенции

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сделало официальное заявление по поводу включения сегодня Еврокомиссией по причине «несоответствия стандарту безопасности» 20 авиакомпании из России в «черный список», что означает для них запрет на полеты над Европой.

«Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и двухсторонних договоренностей. Оно лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать “авиационную блокаду” РФ», — подчеркивается в заявлении Росавиации.

Регулятор считает, что упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо реальных оснований в части технического состояния парка воздушных судов отечественных авиаперевозчиков, а также поддержанию их летной годности и выполнению условий лизинговых сделок по их самолетам.

Подчеркивается, что авиакомпании из России, попавшие в стоп-лист Евросоюза, имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации. Самолеты в свою очередь соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленной форме и в установленные сроки, имеют сертификаты летной годности, выданные в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Данные сертификаты индивидуально оформлены применительно к каждому экземпляру ВС документами, удостоверяющими возможность его безопасной летной и технической эксплуатации, которая является главным приоритетом авиационных властей России, указал регулятор.



«Одобрение сертификатов лётной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права. Решение о внесении ряда российских авиакомпаний в так называемый “черный список” Евросоюза свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушению положений международного авиационного права, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей к авиапредприятиям государств-членов ЕС», — заключили в агентстве.

Напомним, что европейском стоп-листе с понедельника находятся «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «ЮТэйр», S7, «Аврора», Nordwind «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «Русджет», «ЮВТ аэро», Smartavia, «ИрАэро», «Уральские Авиалинии», «Алроса», NordStar, «Руслайн», «Ямал», «Икар». Авиакомпания «Скол» попала в «черный список» еще в 2021 году.

Ранее «Эксперт» сообщал о планах Объединенной авиастроительной корпорация к 2025 году наладить выпуск 36 самолетов МС-21 в год, а затем нарастить производство до 72 бортов.