Рубль вновь начинает жить в условиях рынка

В первые минуты после открытия торгов российская валюта очень быстро скакнула к отметке 82 руб. за доллар, но тут начались сильные продажи валюты со стороны экспортеров. В результате пара доллар рубль ушла под отметку 80, недалеко от которой и провела день с незначительными колебаниями.

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По итогам понедельника рубль ослаб к доллару на 3,9%, закрыв торги на отметке 79,06 руб. за доллар. Удешевление российской валюты было связано с двумя главными факторами. Первый — отмена с сегодняшнего дня 12-процентной комиссии на покупку валюты на бирже, вернувшая на рынок спекулянтов, которые и начали подстраивать рубль под привычные биржевые правила.

За прошлую неделю курс рубля вырос на 9,5%, поэтому сейчас просто необходим технический отскок пары доллар-рубль вверх. Кроме того, отмена комиссии привела к тому, что валютные резервы стали наращивать те крупные игроки, которые покупкой долларов или евро хеджируют вложения в рублевые активы или опасаются новой волны девальвации.

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