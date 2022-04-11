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Рубль вновь начинает жить в условиях рынка

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
11 апреля 2022, 20:47

Отмена 12-процентной комиссии на покупку валюты и негативный внешний фон снизили курс рубля почти на 4%. Рынок акций упал на 1,4% на снижении нефти и распродажах в Америке.

Егор Алеев/ТАСС