«Русагромаркет» завершит вторую очередь крупного оптового центра под Новосибирском в 2024 году

Холдинг «Русагромаркет» планирует построить вторую очередь самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра (ОРЦ) сельхозпродукции к концу 2024 года. Проект реализуется в промышленно-логистическом парке под Новосибирском. Первая очередь ОРЦ стоимостью свыше 8 млрд рублей открылась в марте 2021-го, ее выход на проектные мощности намечен на текущий год.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, площадь второй очереди объекта составит примерно 140 тыс. кв. метров, размер инвестиций в ее строительство превышает 11 млрд рублей.

Оптово-распределительный центр, который располагается вдоль федеральной трассы Р254 «Иртыш» и Транссибирской железнодорожной магистрали, будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции — фруктов, овощей, мяса, рыбы и молочных продуктов, — а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общепита. Ввод оптового центра в эксплуатацию создаст 800-900 рабочих мест.

Проект «Русагромаркета» предполагает создание федеральной сети оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции, в которую будут входить 10 федеральных и 30 межрегиональных ОРЦ, выступающих единой платформой для хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. Также на нем будет осуществляться фитосанитарный и ветеринарный контроль, производиться межрегиональное перераспределение продукции и таможенное обслуживание потоков продовольствия, связанных единой информационной онлайн-системой.

Площадь промышленно-логистического парка Новосибирской области составляет более 1 тыс. га, это крупнейший индустриальный парк Сибири. В настоящий момент на его территории работают 28 компаний, в различные проекты вложено свыше 50 млрд рублей, сформировано 6 тыс. рабочих мест.

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