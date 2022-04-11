Спекулянты уронили рубль, а нерезиденты его поднимут

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых и отменил 12-процентную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже. Тем самым регулятор дал понять, что он начал ограничивать рост рубля, и 70-75 руб. за доллар является комфортным для российской экономики курсом.
Решение об отмене заградительной комиссии на приобретение основных мировых валют вновь сделало возможным спекулятивную торговлю наиболее ликвидными валютными парами на Московской бирже. Сегодня на валютный рынок вернулись спекулянты, и тут же начали покупать доллары. В результате, в первые минуты торгов рубль резко упал, и в моменте уходил выше 82 руб. за доллар. К концу первого часа торгов пара доллар-рубль стабилизировалась в районе отметки 80.
Однако принципиально для рубля ничего не меняется: цены на основные товары российского экспорта высоки и в значительной мере компенсируют снижение физических объемов поставок. Спрос же на валюту невелик в условиях осложненного импорта, блокировки вывода капитала из России нерезидентами, ограниченным объемом переводов средств за рубеж физлицами и упадком выездного туризма.
Поэтому фундаментальная сила рубля никуда не делась, а сегодняшнее девальвационное движение стоит рассматривать как коррекцию после его сильного укрепления.
При этом возврат спекулянтов на валютный рынок в отдельные моменты будет способствовать росту курса российской валюты, поскольку спекулянтам все равно в какую сторону разгонять актив: при появлении позитивных поводов или сигналов технического анализа они будут активно продавать доллар против рубля.
В этой связи стоит проанализировать отношение к рублю со стороны иностранных игроков. Пятничные данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, что по состоянию на 5 апреля (данные публикуются с временным лагом) на рост курса рубля в Чикаго и Нью-Йорке было открыто 12,4 тыс. контрактов. Это максимальный объем как минимум с 2010 года.
Поэтому сегодняшнее падение рубля вызвано отчасти тем, что крупные спекулянты начали фиксировать прибыль. Поскольку теперь рублем можно спекулятивно торговать и на Московской бирже, то динамика рубля в России и на Западе будет коррелировать более плотно.
Снижение курса рубля обычно позитивно воспринимается фондовыми трейдерами. Чем дешевле рубль, тем больше будет балансовая выручка экспортеров, доля которых в Индексе Мосбиржи превалирует. Поэтому неудивительно, что сегодня в первый час торгов Индекс Мосбиржи подрастает примерно на 0,8%. Лучше рынка торгуются акции нефтяников — несмотря на то, что котировки нефти пока колеблются около $100 за баррель и демонстрируют признаки намерения уйти ниже этой отметки.
Начались покупки Сбербанка, для которого большим позитивом является пятничное снижение ключевой ставки ЦБР и ожидания ее дальнейшего уменьшения. Эти меры российского регулятора позволят оживить рынок кредитования. Не исключено, что во второй половине дня спрос перекинется и на бумаги черных металлургов, которые, пожалуй, больше других выигрывают от удешевления рубля.
Из знаковых событий сегодняшнего утра можно отметить информацию о покупке «Интерросом» Владимира Потанина Росбанка, который последние 10 лет находился под контролем французской Societe Generale. Наверняка сделка заключена с большим дисконтом к той цене, которая могла бы быть получена за Росбанк еще полгода назад.
Не исключено, что и ряд других российских компаний сейчас будут скупать западные активы в России по очень хорошим ценам. На этих ожиданиях не исключен взлет бумаг эмитентов, у которых есть огромный запас ликвидности. Поэтому стоит в первую очередь смотреть за акциями «Сургутнефтегаза» и «ИнтерРАО». Первая бумага, кстати, ранее неоднократно росла на десятки процентов на ни разу не оправдавшихся слухах, что «Сургутнефтегаз» готовится купить какой-то актив. На конец третьего квартала 2021 года (более поздних данных еще нет) свободные резервы компании составляли 3,813 трлн рублей или $52,408 млрд.