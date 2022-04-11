Спекулянты уронили рубль, а нерезиденты его поднимут

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых и отменил 12-процентную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже. Тем самым регулятор дал понять, что он начал ограничивать рост рубля, и 70-75 руб. за доллар является комфортным для российской экономики курсом.

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Решение об отмене заградительной комиссии на приобретение основных мировых валют вновь сделало возможным спекулятивную торговлю наиболее ликвидными валютными парами на Московской бирже. Сегодня на валютный рынок вернулись спекулянты, и тут же начали покупать доллары. В результате, в первые минуты торгов рубль резко упал, и в моменте уходил выше 82 руб. за доллар. К концу первого часа торгов пара доллар-рубль стабилизировалась в районе отметки 80.

Однако принципиально для рубля ничего не меняется: цены на основные товары российского экспорта высоки и в значительной мере компенсируют снижение физических объемов поставок. Спрос же на валюту невелик в условиях осложненного импорта, блокировки вывода капитала из России нерезидентами, ограниченным объемом переводов средств за рубеж физлицами и упадком выездного туризма.

Поэтому фундаментальная сила рубля никуда не делась, а сегодняшнее девальвационное движение стоит рассматривать как коррекцию после его сильного укрепления.

При этом возврат спекулянтов на валютный рынок в отдельные моменты будет способствовать росту курса российской валюты, поскольку спекулянтам все равно в какую сторону разгонять актив: при появлении позитивных поводов или сигналов технического анализа они будут активно продавать доллар против рубля.

В этой связи стоит проанализировать отношение к рублю со стороны иностранных игроков. Пятничные данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, что по состоянию на 5 апреля (данные публикуются с временным лагом) на рост курса рубля в Чикаго и Нью-Йорке было открыто 12,4 тыс. контрактов. Это максимальный объем как минимум с 2010 года.

Поэтому сегодняшнее падение рубля вызвано отчасти тем, что крупные спекулянты начали фиксировать прибыль. Поскольку теперь рублем можно спекулятивно торговать и на Московской бирже, то динамика рубля в России и на Западе будет коррелировать более плотно.

Снижение курса рубля обычно позитивно воспринимается фондовыми трейдерами. Чем дешевле рубль, тем больше будет балансовая выручка экспортеров, доля которых в Индексе Мосбиржи превалирует. Поэтому неудивительно, что сегодня в первый час торгов Индекс Мосбиржи подрастает примерно на 0,8%. Лучше рынка торгуются акции нефтяников — несмотря на то, что котировки нефти пока колеблются около $100 за баррель и демонстрируют признаки намерения уйти ниже этой отметки.

Начались покупки Сбербанка, для которого большим позитивом является пятничное снижение ключевой ставки ЦБР и ожидания ее дальнейшего уменьшения. Эти меры российского регулятора позволят оживить рынок кредитования. Не исключено, что во второй половине дня спрос перекинется и на бумаги черных металлургов, которые, пожалуй, больше других выигрывают от удешевления рубля.

Из знаковых событий сегодняшнего утра можно отметить информацию о покупке «Интерросом» Владимира Потанина Росбанка, который последние 10 лет находился под контролем французской Societe Generale. Наверняка сделка заключена с большим дисконтом к той цене, которая могла бы быть получена за Росбанк еще полгода назад.

Не исключено, что и ряд других российских компаний сейчас будут скупать западные активы в России по очень хорошим ценам. На этих ожиданиях не исключен взлет бумаг эмитентов, у которых есть огромный запас ликвидности. Поэтому стоит в первую очередь смотреть за акциями «Сургутнефтегаза» и «ИнтерРАО». Первая бумага, кстати, ранее неоднократно росла на десятки процентов на ни разу не оправдавшихся слухах, что «Сургутнефтегаз» готовится купить какой-то актив. На конец третьего квартала 2021 года (более поздних данных еще нет) свободные резервы компании составляли 3,813 трлн рублей или $52,408 млрд.