СТМ поставит в Узбекистан пять тепловозов до конца 2022 года

Торговый дом СТМ холдинга «Синара — транспортные машины» заключил договор с узбекской Enter Engineering на поставку пяти маневровых тепловозов до конца текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Торговый дом СТМ (входит в холдинг "Синара — транспортные машины") и узбекская компания Enter Engineering заключили договор на поставку пяти маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14. Машины будут доставлены заказчику до конца 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

Машины планируется задействовать в строительстве нового химического комплекса минеральных удобрений в Самаркандской области. Отмечается, что это первая поставка высокопроизводительной техники холдингом в Узбекистан со времен СССР. В настоящий момент компании обсуждают возможность дальнейшего взаимодействия, в частности, рассматривается возможность поставок путевой техники производства СТМ.

Тепловозы для Enter Engineering будут производиться с учетом климатических особенностей региона. Так, систему охлаждения локомотивов адаптируют для проведения работ при температуре до +50 С. Машины будут производиться на площадках Людиновского тепловозостроительного завода.

ТЭМ9 — четырехосный тепловоз мощностью 882 кВт (1200 л/с) с электрической передачей и индивидуальным приводом колесных пар. Он предназначен для маневровых работ на железных дорогах колеи 1520 мм. Главное преимущество локомотива заключается в малом радиусе кривизны поворота (50 метров). ТЭМ14 — двухдизельный односекционный тепловоз мощностью 1764 кВт (2400 л/с) для тяжелой маневрово-вывозной работы на железных дорогах. Также он используется на путевом хозяйстве промышленных предприятий. Тепловоз оснащен интеллектуальной системой управления двухдизельной установкой, которая позволяет использовать только один двигатель при малой тяговой нагрузке и автоматически запускать второй двигатель при увеличении нагрузки.

«Оба локомотива являются уникальной разработкой СТМ и имеют хорошую репутацию среди партнеров холдинга. Тепловозы данных серий эксплуатируются рядом компаний, включая ООО «Газпромтранс», АО «Тулачермет», казахстанского грузового оператора SilkwayTransit, холдинг ЕВРАЗ», — отмечается в сообщении СТМ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что одно из ведущих рельсосварочных предприятий компании «РСП-М» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», СТМ) РСП-13 возобновило работу по изготовлению рельсовых плетей. Основание — заключение нового контракта РЖД и Челябинского металлургического комбината (ЧМК, Мечел) на поставку рельсовой продукции в 2022 году. «Компания "РСП-М" в феврале и марте 2022 года подготовила технологические линии РСП-13 для сварки и выпуска продукции. Прогнозируемый объем производства — 17 тыс. тонн рельсовой продукции в марте с выходом на ежемесячную поставку с апреля до 25 тыс. тонн проката», — рассказал директор дивизиона «Железнодорожная инфраструктура» СТМ Виталий Вотолевский.