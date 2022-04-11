Сюжет дня: трейдеры обратились к защитным активам

Акции золотодобывающих компаний росли по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 11 апреля. За день прибавили в цене акции «Селигдара» (+9,25% до 50,20 рублей за штуку), «Полюса» (+5,42% до 14 375,5 рублей за штуку), а также бумаги компании Petropavlovsk (+4,85% до 12,43 рублей за штуку).

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне роста цены металла и нестабильной геополитической ситуации. По состоянию на 19:13 мск цена за унцию составила 1953,9 долларов (+0,43%). Доверие к металлу наблюдается и на государственном уровне, в понедельник Банк России опубликовал отчет о золотовалютных резервах, согласно которому золото находится на втором месте по объему и занимает 21,5% в структуре резервов. Также стабильности в золоте ищут не только трейдеры, но физические лица, которые за первый месяц продаж купили 1,5 тонны золотых слитков, сообщил банк ВТБ.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,37% до 2557,16 пунктов. Индекс РТС опустился на -5,83% до 1017,05 пунктов. Нефть марки Brent стоила 98,77 долларов за баррель (-3,90%). Российская валюта слабела – 79,06 рублей за доллар.

С 24 февраля российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.