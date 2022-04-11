Товарооборот между Москвой и Монголией вырос более чем на 40% в 2021 году - вице-мэр Ефимов

Внешний оборот торговли Москвы и Монголии в 2021 году превысил 175 миллионов долларов, это на 41,5% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сотрудничество между Россией и Монголией закреплено различными международными договорами о стратегическом партнерстве, в том числе в торгово-экономической сфере. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году увеличился на 30,7% и превысил 1,8 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет около 10%, это более 175 миллионов долларов», – сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что между странами ведутся переговоры на уровне Евразийского экономического союза об установлении зоны свободной торговли с Монголией, что в дальнейшем положительно повлияет на торговую активность московских экспортеров на рынке этого региона. Больше половины – 55,9%– совокупного экспорта Москвы в Монголию составляет несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). При этом в российском ННЭ экспортные поставки столицы по данному направлению занимают 10,8%.

«Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Монголию развивается за счет наращивания поставок потребительских товаров фармацевтической, косметической, пищевой и ряда других отраслей. При этом наблюдается одновременное развитие как промышленного, так и агропромышленного экспорта. По сравнению с показателем 2020 года промышленный экспорт увеличился на 86,9% и превысил 63 миллиона долларов, агропромышленный экспорт показал рост на 63,7% и составил более 33 миллионов долларов», ̶ отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Москва, в свою очередь, импортирует из Монголии трикотажную одежду, шерстяную пряжу, головные уборы и текстильные напольные покрытия.

Специалисты центра «Моспром» отмечают, что для экспортеров, ориентированных на рынок Восточной Азии, Монголия может стать точкой входа на рынок региона, что в дальнейшем будет способствовать развитию экспортных поставок не только в Монголию, но и в другие страны Восточной Азии.