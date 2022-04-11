ЦБ оценил объем текущих операций и отток капитала в I квартале

По предварительной оценке Центробанка, в первом квартале 2022 года профицит текущего счета платежного баланса РФ достиг $58,2 млрд, укрепившись в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года ($22,5 млрд). При этом чистый отток капитала из РФ в январе-марте вырос до $64,2 млрд, что в 3,7 раза больше, чем в первом квартале 2021 года ($17,5 млрд). Это следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика текущего счета платежного баланса в первом квартале определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг. Положительное сальдо внешней торговли РФ в отчетный период выросло также в 2,6 раза, до $66,3 млрд ($25,8 млрд в I квартале 2021 года). Объем российского экспорта товарами и услугами составил $156,7 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в этот же период прошлого года ($104,8 млрд). Объем импорта в первом квартале увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14% — с $79 млрд до $90,4 млрд.

В ЦБ пояснили, что увеличение совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета стало результатом увеличения выплаченных инвестиционных доходов. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в I квартале 2022 года составило $8,1 млрд против $3,3 млрд годом ранее. Выплаченные доходы выросли более чем в 1,5 раза — с $19,8 млрд до $30,6 млрд, а полученные доходы — в 1,4 раза, с $16,6 млрд до $22,5 млрд. По данным ЦБ, в финансовом счете платежного баланса рост активов превысил рост обязательств.

Ранее «Эксперт» писал, что профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе 2022 года составил $19 млрд. Это более чем в два раза больше по сравнению с январем прошлого года и является абсолютным рекордом. Профицит внешней торговли РФ за год вырос тоже более чем вдвое и составил $21,4 млрд. Чистый отток капитала из России в январе составил $12,8 млрд против $9 млрд в январе 2021-го. Увеличение этого показателя в 1,4 раза, по мнению регулятора, произошло «вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами».