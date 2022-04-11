ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 4 рубля

Банк России установил на 12 апреля официальный курс доллара на уровне 79,1596 рубля, курс евро — на уровне 85,9752 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 9-11 апреля, курс доллара повышен на 4,3 рубля (с 74,8501), евро — тоже на 4,3 рубля (с 81,7064).

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 4 940,94 руб./грамм (с 4 650,29 рублей); на серебро ― до 62,67 руб./грамм (с 58,67); на платину ― до 2 473,78 руб./грамм (с 2 303,01); на палладий ― до 6 214,98 руб./грамм (с 5 433,84).

По статистике, представленной на сайте ЦБ, курсы доллара и евро постепенно снижались с 11 марта по 9 апреля. Месяц назад курс доллара находился на уровне в 120 рублей. Курс евро в тот день составлял 133 рубля.

Ранее «Эксперт» писал, что министерство финансов совместно с Центробанком работает над мерами, которые повысят прогнозируемость курса рубля и снизят его волатильность. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр назвал ожидаемым укрепление курса национальной валюты. Он считает, что это произошло благодаря сильному платежному балансу — экспорт энергоресурсов остался на прежнем уровне.