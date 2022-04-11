В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

Госслужащие в сложившейся ситуации не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, поскольку сегодня чиновники должны заниматься больше внутренними проблемами, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий отметил, что отъезды служащих за границу порождают слухи и домыслы вокруг поступающих сведений подобного рода. Он напомнил, что депутаты от «Единой России» обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить этот опыт на госслужащих.

«Я считаю, что в этот решающий период никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач. Я никогда не думал, что это требует дополнительных разъяснений. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами», - подчеркнул политик.

Парламентарий считает необходимым, чтобы руководители государственных органов — правительства, Госдумы, Совета Федерации и региональных правительств, — утвердили на уровне внутренних регламентов «согласование и порядок выезда из России для своих сотрудников».