Минобороны: в Харьковской области ВСУ сдали военным РФ новые танки

Украинские войска в районе села Топольского в Харьковской области сдали Вооруженным Силам России совершенно новые танки с полным боекомплектом, сообщило Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало кадры работы танкистов Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области в ходе специальной военной операции, сообщает ТК «Звезда».

«Когда они увидели нас, они подняли орудия на своих танках вверх, и стрельбы не было. У них были новые баки с минимальным пробегом, очевидно, снятые со склада. С полным боекомплектом. Все были рады, что им не пришлось стрелять. Они просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И они больше не хотят с нами воевать», - цитирует Минобороны командира танковой роты Тимура (фамилия не называется) в видео, опубликованном Министерством обороны (цитата по РИА Новости)..

По словам военного, задача состояла в обеспечении коридора для прохода российских войск дальше на юг.

По данным Министерства обороны, в ходе военных действий танкисты использовали естественные укрытия и складки местности после обстрела вражеских танков и бронетехники. Работу российских экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.