В Кремле ответили на вопрос о возможности дефолта в России

У России нет причин для дефолта, есть потенциал выполнить все обязательства, заявил представителям СМИ 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуацию может осложнить только неконструктивная позиция оппонентов.

Вопрос был задан, в частности, в связи с тем, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) 9 апреля понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до позиции «SD» (выборочный дефолт). Ранее рейтинг находился на показателе «CC/C».

«Это может быть только искусственный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и объективных причин для такого дефолта точно нет. У России есть весь необходимый потенциал для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию», - сообщил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать оценку кредитоспособности страны.