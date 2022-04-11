В Мелитополе возобновят работу школы и детсады

Школы и детские сады в Мелитополе, который находится под контролем российских военных, откроют свои двери для учащихся 11 апреля, заявила в разговоре с агентством РИА Новости мэр города Галина Данильченко. Она отметила, что власти сделают все, чтобы дети смогли закончить учебный год.

«С 4 апреля мы открыли университеты, техникумы и колледжи. Студенты приступили к своим занятиям. 11 апреля мы открываем школы и детские сады, чтобы дети могли закончить учебный год, завершить программу обучения и, конечно же, перейти к следующим классам», - сказала Данильченко.