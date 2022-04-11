В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов

Московская компания 3D.RU запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Это позволит практически полностью заместить импортную продукцию, сообщил 11 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Современные 3D-принтеры способны работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Именно поэтому аддитивные технологии начали активно применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах. Сегодня многие столичные компании столкнулись с проблемой поставки комплектующих из-за рубежа. Однако 3D-технологии способны решить проблему импортозамещения, — рассказал Владислав Овчинский. — Например, московская компания начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта».

Глава департамента также напомнил, что в марте в рамках проекта по подготовке кадров для столичной промышленности в «Московской технической школе» (МТШ) открылось новое направление — «Аддитивные технологии». Предприятия могут обучать там своих сотрудников для внедрения инноваций в производство. Город, в свою очередь, предоставляет им субсидии на обучение.

В самой компании отмечают, что отслеживали и популяризировали аддитивные технологии. «Если посмотреть тенденцию спроса на наши услуги, то можно увидеть значительный рост за последние пять лет. Даже в реалиях эпидемии он ускорился. В среднем мы печатаем 1,5 тысячи заказов в год, начиная от шестерёнки, заканчивая восьмиметровым арт-объектом в виде работающего фонтана и данный размер не является пределом», — сказали в ее пресс-службе.

Напомним, ранее в связи с санкционными действиями в отношении России Правительство Москвы выделило дополнительные 10 млрд рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.